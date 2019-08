Glasdach : Haltestelle Ostwall: FDP nimmt Meyer in die Verantwortung

Das 3,5 Millionen Euro teure Glasdach bietet den wartenden Fahrgästen an der Haltestelle Rheinstraße am Ostwall wenig Schutz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die 3,5 Millionen Euro teure Haltestelle mit Glasdach entwickelt sich zum Schandfleck für die Innenstadt.

(sti) Die Fertigstellung des Glasdaches am Ostwall an der Haltestelle Rheinstraße ist nicht in Sicht. Rund 45 Monate nach der Inbetriebnahme der 3,5 Millionen Euro teuren Überdachung zeigt sich das Bauwerk in bedauernswertem Zustand. Schmutz und defekte Scheiben hinterlassen einen schlimmen Eindruck.