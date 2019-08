Erweiterungsbau GS Hüls : Hüls: Ein innovativer Schulneubau

Krefeld Das Projekt ist mit knapp zehn Millionen Euro veranschlagt. Der Bau liegt im Plan; die Hülser Schule wird auch viele Schüler aus Kerken aufnehmen. Der Bürgermeister von Kerken würdigte die Zusammenarbeit mit Krefeld.

Die Stadt Krefeld verfolgt mit dem knapp zehn Millionen teuren Erweiterungsbau der Robert-Jungk-Gesamtschule am Reepenweg in Hüls mehrere Ziele – am Freitag wurden die Planung und der Stand der Dinge vorgestellt. Ein für jeden Bauherrn erfreuliches Ziel: Bisher verläuft das Projekt reibungslos. Nach Aussage der Architekten liegen Baufortschritt und Kostenrahmen im Plan, so dass mit der Fertigstellung im Dezember 2020 zu rechnen ist. Die Gesamtinvestition von über 9.145.000 Euro wird durch das Förderprogramm Gute Schule 2020 zu 100 Prozent finanziert. Der Stadt entstehen also keine Kosten.