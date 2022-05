Tennis-Regionalliga : Herren 30 des TuS St. Hubert starten mit Sieg in die Saison

Herren 30 des TuS St. Hubert starten mit Sieg in die Saison

Kempen Als Absteiger aus der Bundesliga gewann die Mannschaft ihr Heimspiel gegen den TSC Hansa Dortmund mit 5:4. Die Damen 30 des TK RW Kempen waren bei der 1:8-Niederlage gegen Ratingen chancenlos.

Nur ganz knapp verpassten die Herren 30 des TuS St. Hubert im Vorjahr den Klassenverbleib in der Tennis-Bundesliga. Vielleicht klappt es in dieser Saison mit dem direkten Wiederaufstieg. Zum Auftakt der Regionalliga gewann das Team gegen den TSC Hansa Dortmund mit 5:4. Höhepunkt war das Spitzeneinzel des Tages. TuS-Neuzugang Vincent Stouff aus Frankreich musste sich dem starken Rumänen Robert Coman nach Match-Tiebreak mit 7:10 geschlagen geben. Kevin Deden, Bart Vincent de Gier und Bastian Cornelius sorgten mit ihren Siegen für den 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln.

Taktisch clever stellte der TuS seine Nummer zwei Deden im dritten Doppel auf, das genau wie Doppel Nummer zwei für den Gesamtsieg sorgten. Begeistert ist Teamsprecher Cornelius von Neuzugang Stouff: „Das war ein sympathischer ersten Auftritt von der Zugänglichkeit und der Integration ins Team. Das ist ein sehr angenehmer Mitspieler.“ Ob der TuS ihn am kommenden Samstag für das Auswärtsspiel bei Eintracht Dortmund wieder einfliegen lässt, stand am Dienstag nicht fest.

Lehrstück in Berlin und Tiebreak-Drama gegen Hannover

Auftakt der GHTC-Damen in die 2. Tennis-Bundesliga

Auftakt der GHTC-Damen in die 2. Tennis-Bundesliga : Lehrstück in Berlin und Tiebreak-Drama gegen Hannover

Mit relativ geringen Erwartungen gingen die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen gegen den TC Rheinstadion in die erste Regionalliga-Begegnung. Das spiegelte am Ende auch die 1:8-Heimniederlage wider. Im Doppel holte das Duo Julia Sotiriu/Tina den Ehrenpunkt. Und das gegen keine Geringeren als Mirja Wagner und Susanne Wischmann, die aktuell Nummer 1 und 6 der Deutschen Rangliste der Damen 40.

Eine unglückliche 4:5-Niederlage beim TC Holthausen mussten die Damen 40 des TV 03 SG Krefeld hinnehmen. „Wir hatten in zwei Einzeln etwas Pech“, sagte Mannschaftsführerin Rieke Hammes. Gerade gegen diesen Gegner habe man sich im Kampf um den Klassenverbleib mehr ausgerechnet.

Die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld mussten im Auftaktspiel gegen den TC Königsforst auf ihre beiden Spitzenspielerinnen aus den Niederlanden verzichten, die in Florida bei der Senioren-WM im Einsatz sind. Trotzdem wäre mit ein wenig mehr Glück ein Sieg drin gewesen. Da ein Einzel und ein Doppel im Match-Tiebreak verloren gingen, hieß es am Ende im Stadtwald 3:6. Für die Damen 65 des Crefelder TC beginnt am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Leverkusen die Regionalliga-Saison. Das gilt auch für die Herren 70 (beim Marienbrger TC) und 75 (beim TC Meckenheim) des HTC Blau-Weiß Krefeld. Spielbeginn ist jeweils um 13 Uhr.