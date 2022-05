Goch : Joggender Polizist verhindert Flucht

Ein 21-Jähriger aus Weeze wurde nach einem Unfall an der Marienwasserstraße festgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Goch Am Kreisverkehr Hubert-Houben-Straße / Marienwasserstraße verursachte ein 21-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad einen Unfall. Ein Beamter lief in seiner Freizeit zufällig an der Stelle vorbei und stellte den Mann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Kreisverkehr Hubert-Houben-Straße / Marienwasserstraße kam es am Donnerstag, gegen 19.25 Uhr, zu einer versuchten Verkehrsunfallflucht.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 62-jähriger Mann aus Goch mit seinem VW durch den Kreisverkehr, als von der Marienwasserstraße kommend ein 21-jähriger Mann aus Weeze mit seinem Leichtkraftrad in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei kollidierte er mit dem VW. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Autofahrer stieg der Weezer auf sein Kleinkraftrad und wollte offenbar flüchten. Das beobachtete ein 58-jähriger Polizist, der in seiner Freizeit auf dem Gehweg der Hubert-Houben-Straße joggte. Der Beamte versuchte, den Mopedfahrer anzuhalten. Der Weezer fuhr zunächst auf den 58-Jährigen zu, bremste jedoch im letzten Moment ab. Dabei stürzte er und rutschte gegen den Beamten, der ebenfalls zu Fall kam. Der Polizist erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der 58-Jährige gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und schaffte es den Weezer bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Kollegen festzuhalten.