Tennis-Regionalliga : Ein Franzose verstärkt den TuS St. Hubert

Krefeld Vincent Stouff ist die neue Nummer 1 der Herren 30 des Tennis-Regionalligisten. Auch der HTC Blau-Weiß ist mit drei Teams sowie der TV 03 SG Krefeld, RW Kempen und Crefelder TC mit je einem Team in dieser Spielklasse vertreten.

Die Herren 30 des TuS St. Hubert schlugen sich im Vorjahr als Bundesliga-Aufsteiger mehr als achtbar und verpassten den Klassenverbleib nur ganz knapp. Damit die Chance auf den direkten Wiederaufstieg besteht, hat sich das Team aus dem Kendeldorf mit einer neuen Nummer 1 verstärkt. Der Franzose Vincent Stouff führt nun das elfköpfige Aufgebot an. Der 35-Jährige war 2011 mal die Nummer 176 der Weltrangliste und zählt jetzt in seiner Altersklasse zu den besten Akteuren in Europa. Der Kontakt zu ihm kam bei der Senioren-WM in Umag (Kroatien) zustande, wo auch der für den TuS spielende Niederländer Bart Vincent de Gier im Einsatz war. „Bei unserer Analyse haben wir festgestellt, dass uns vorne so ein Mann gefehlt hat“, sagt Mannschaftsführer Bastian Cornelius.