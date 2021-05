Corona in Krefeld : Sieben-Tages-Inzidenz sinkt unter 200er-Marke

Krefeld Die Stadt meldet einen weiteren Todesfall. Aktuell werden 46 Menschen in Krefelder Krankenhäusern behandelt, 17 von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Krefelds Inzidenz ist am Wochenende unter die 200er-Marke gesunken. Während sie am Samstag 189,1 betrug, lag der vom Robert-Koch-Institut angegebene Inzidenzwert am gestrigen Sonntag (Stand: 0 Uhr) bei 192,6. Erneut vermeldete die Stadt einen Todesfall, zu dem jedoch noch keine Informationen vorliegen. Damit stieg die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit dem Virus verstarben, auf 155. Zurzeit werden 46 Menschen (Vortag: 40) in Krefelder Krankenhäusern mit Symptomen von Covid-19 behandelt. 17 von ihnen liegen auf der Intensivstation (Vortag: 11), elf Menschen müssen beatmet werden (Vortag 6).