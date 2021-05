Bis Ende 2020 Vorstand für die Region Krefeld : Dankmedaille des Deutschen Caritasverbandes für Hans-Georg Liegener

Krefeld „Caritas ist ein starkes Stück Kirche – das war für Hans-Georg Liegener keine leere Floskel“, betont Pfarrer Hans Russmann in seiner Predigt. Liegener war insgesamt 40 Jahre im kirchlichen Dienst tätig.

In der sehr persönlichen Laudatio bezeichnete Gaby Hagmans Liegener als „einen echten Caritäter“ mit einem hohen Arbeitspensum und großem Überblick. Zuvor hatte bereits Pfarrer Hans Russmann in seiner Predigt betont, dass das berufliche Wirken von Liegener eine echte Berufung war: „Caritas ist ein starkes Stück Kirche – das war für Hans-Georg Liegener keine leere Floskel.“

Nach insgesamt 40 Jahren Tätigkeit im kirchlichen Dienst, davon rund 20 Jahre an der Spitze der Caritas in Krefeld, hat Hans-Georg Liegener Ende 2020 seine Verantwortung in jüngere Hände übergeben. Der gebürtige Uerdinger studierte nach seinem Abitur Theologie und Psychologie in Bonn und Würzburg. Nach dem Studium war er bis 1989 in Limburg tätig, bevor er als Leiter der Regionalstelle Krefeld im Bistum Aachen in seine Heimatstadt zurückkehrte. Im August 2000 übernahm Hans-Georg Liegener von Ernst Ludwig Giesen die Geschäftsführung des Caritasverbandes für die Region Krefeld, später wurde er gleichzeitig Geschäftsführer der Krefelder Caritasheime und Vorstandssprecher.