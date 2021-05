Handball : Rückschlag für die HSG Krefeld Niederrhein

HSG-Trainer Maik Pallach haderte am Spielfeldrand mit den Aktionen seiner Spieler. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die „Eagles“ unterlagen in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga beim TuS Dansenberg mit 21:24. Die Mannschaft von Maik Pallach scheiterte in erster Linie immer wieder am überragenden Torwart der Gastgeber.

Nach zwei Siegen und einem Unentschieden kassierte die HSG Krefeld Niederrhein am Samstagabend in der Aufstiegsrunden-Gruppe B zur 2. Handball-Bundesliga beim TuS 04 Dansenberg mit 21:24 (7:12) die erste Niederlage. Mann des Abends auf dem Holzparkett der kleinen Halle war Dansenbergs Torwart Kevin Klier, der die Gäste mit tollen Paraden förmlich mental zermürbte. Auch sonst fand die HSG kaum ein Mittel, erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Ihr erster Treffer von der Linksaußenposition fiel erst zum 17:21-Zwischenstand.

Als die Krefelder im Stadtteil Dansenberg von Kaiserslautern eintrafen, erinnerten sich die meisten Spieler der HSG noch an die Niederlage im Oktober an gleicher Stelle vor Abbruch der Drittligasaison. Ob sie deswegen so schwer ins Spiel kamen? Jedenfalls erwischten die Gastgeber einen deutlich besseren Start. Den hatten sie allerdings ihrem überragenden Torwart Kevin Klier zu verdanken, der bis zur Pause über 50 Prozent der Krefelder Würfe meisterte, darunter ein Siebenmeter von „KC“ Brüren. Und da den Gästen noch zweimal der Pfosten im Weg stand, war ihre Torausbeute nach 30 Minuten mit nur sieben Treffern sehr mager. Besser machten es die Hausherren am gegnerischen Kreis, die mit einer komfortablen Fünftore-Führung in die Kabine gingen. Bei der HSG wurde im Mittelblock Robin Schoenaker schmerzlich vermisst, der mit der niederländischen Nationalmannschaft um die Teilnahme an der EM kämpft.

Besser lief es für die Eagles zu Beginn der zweiten Halbzeit. Trainer Maik Pallach schickte zum ersten Mal Paul Skorupa an die Kreismitte, der gleich zwei Treffer erzielte. Durch eine Parade von Torwart Oliver Krechel und einen Treffer vom Maik Schneider kam die HSG bis auf drei Tore heran. Eine richtige Wende in diesem insgesamt zerfahrenen Duell gelang den Krefeldern nicht mehr. Nach 43 Minuten lagen sie wieder mit sechs Treffern hinten. Für Oliver Krechel kam Jascha Schmidt ins Tor. In der Schlussphase startete die HSG noch den Versuch einer Aufholjagd, aber die war nur kurz, weil der Rückstand einfach zu groß war. Die Gastgeber agierten clever machten das Spiel langsam, um Zeit von der Uhr zu bekommen. „Dansenberg hatte heute mit Kevin Klier zwischen den Pfosten den entscheidenden Mann, der uns schon in der 1. Halbzeit den Zahn gezogen hat. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar den Gegner mehr vor Probleme gestellt. Aber so richtig haben wir heute nicht an uns geglaubt“, sagte Trainer Maik Pallach nach dem Spiel.

Jetzt haben die Krefelder bis zum 13. Mai Zeit, diesen Rückschlag zu verdauen und zu analysieren. Dann kommt der HC Oppenweiler/Backnang zum nächsten Heimspiel der „Eagles“ an den Niederrhein.