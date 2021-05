Großveranstaltung an Burg Linn : Flachsmarkt erneut in digitaler Form

Der Flachsmarkt fand 2019 vorerst zum letzen Mal „real“ statt (Archivfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Auch in diesem Jahr wird der Flachsmarkt nur in digitaler Form stattfinden. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft jetzt mit. Die digitale Version des historischen Marktes wird wie gewohnt am Pfingstsamstag um 10 Uhr öffnen.

(bk)