Krefeld : Schutzengel-Kirche öffnet für Präsenz-Gottesdienste

Gottesdienste in der Schutzengelpfarre wird es vorerst nicht in der Form geben, wie sie hier auf unserem Archivfoto zu sehen sind. Auch in den Gotteshäusern gilt es, den Abstand zu halten. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Mit Anmeldung und Maskenpflicht dürfen künftig bis zu 50 Gläubige die Gottesdienstes an Sonntagen sowie an Christi Himmelfahrt besuchen. Der Livestream aus Pax Christi wird vorerst fortgesetzt.

(RP) Nach den ersten positiven Erfahrungen mit einem öffentlichen Gottesdienst in der Pfarre St Augustinus am vergangenen Sonntag haben sich die Verantwortlichen entschieden, dieses Angebot unter Berücksichtigung der Hygiene-Auflagen fortzuführen. Um 9.30 Uhr öffnet an Sonntagen und an Christi Himmelfahrt die Pfarrkirche Hl. Schutzengel ihre Pforten für bis zu 50 Gläubige, die nach Anmeldung und mit Mundschutz einen Gottesdienst feiern möchten. Das Leitungsteam der Pfarrei St. Augustinus hat hierfür ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt.