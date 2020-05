Prozess am Krefelder Landgericht : 38-Jähriger wegen Drogenhandels auf der Anklagebank

Krefeld Ein Mann aus Krefeld muss sich wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vor dem Landgericht verantworten. Am Dienstag startete der Prozess vor dem Krefelder Landgericht.

Nach längerer Telefonüberwachung hatten die Ermittler im Herbst die Wohnung des Angeklagten durchsucht und außer Betäubungsmitteln auch Zutaten zur Herstellung von Drogen gefunden. Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und ein Karton mit Zubehör, das zur Aufzucht von Cannabis benötigt wird, wurden sichergestellt. Auch den Besitz von Waffen räumte der Mann ein. Diese hätten aber nicht im Zusammenhang mit Drogenhandel gestanden. Luftgewehre und Luftpistole seien in einem Koffer hinter dem Schrank gewesen. Darauf habe er keinen schnellen Zugriff gehabt. Ein Schlagring sei ein Geschenk gewesen, an das er gar nicht mehr gedacht habe. Auch ein sogenannter Air-Taser, mit dem man gezielt Stromstöße versetzen kann, sei nicht einsatzbereit gewesen. Der Krefelder gab an, den Drogenkonsum inzwischen eingestellt zu haben. Er wolle nun sein Leben in den Griff bekommen. Die Verhandlung wird fortgesetzt.