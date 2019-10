Mevissenstraße : Polizei holt Minderjährige aus Bordell

Krefeld Polizeipräsident Rainer Furth informiert über die Aktion im Rahmen eines Gesprächs zum Thema Menschenhandel.

Das Bordell an der Mevissenstraße sorgt in Krefeld dauerhaft für Diskussionen. Immer wieder ist von möglicher Schließung die Rede. Der Betrieb laufe jedoch noch, so der Polizeipräsident in der Gesprächsrunde. Hintergrund: Die Stadt hat bereits vor Monaten ein förmliches Verwaltungsverfahren eingeleitet, um das Eros Center, das ohne Baugenehmigung entstand, nach 30 Jahren zu schließen. „Die Stadtverwaltung Krefeld hat gegen den Betreiber des Bordellbetriebs Crazy Sexy an der Mevissenstraße ein Anhörungsverfahren zur ,Versagung der Erlaubnis nach Prostituiertenschutzgesetz wegen fehlender baurechtlicher Genehmigung’ eingeleitet“, erklärte Stadtsprecher Timo Bauermeister auf Anfrage unserer Redaktion bereits im Frühjahr. Einen entsprechenden Antrag nach dem Prostitutionsschutzgesetz habe der Betreiber bei der Stadtverwaltung gestellt. Für eine Nutzung der Räume an der Mevissenstraße als Prostitutionsstätte bestehe aber keine Baugenehmigung. Entsprechend werde die Verwaltung auch in Kürze zusätzlich ein baurechtliches Verfahren in der Sache einleiten, informierte Bauermeister weiter.