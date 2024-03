Vor dem Abflug in die Türkei Polizei fasst gesuchten Krefelder am Airport

Ein zur Festnahme ausgeschriebener Mann aus der Seidenstadt ist am Wochenende von der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf festgenommen worden. Samstagmorgen wartete der Krefelder auf die Ausreisekontrolle seines Fluges nach Istanbul/Türkei. Hier stellten die Beamten fest, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Krefeld zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Januar 2023 hatte diese einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den im September 2022 Verurteilten ausgestellt. Dank eines Bekannten des in Krefeld lebenden Mannes konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 60 Tagen abgewendet werden, indem dieser die Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro beglich.