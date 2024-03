Prozess in Moers Wie ein Paar Frauen zur Prostitution gezwungen haben soll

Die Opfer waren jung, 20 Jahre die eine, 16 Jahre ihre Freundin, als sie zwischen Mai und Juli 2022 unter Androhung von Strafen wie „ich schneide dir die Finger ab“ oder „ich knalle deinen Bruder ab“ in Gelsenkirchen zur Prostitution gezwungen, im Netz über einschlägige Portale Freiern angeboten und über ihre jeweiligen „Einsätze“ per Whatsapp informiert worden sein sollen. Für 150 Euro die Stunde sollen die jungen Frauen ihre Kunden bedient haben, 70 Euro haben sie, so eines der Opfer, behalten dürfen. Mutmaßliche Täter: Ein 34-Jähriger aus Oberhausen und eine zum Tatzeitpunkt 16-Jährige aus Moers. Seit Donnerstag müssen sie sich vor der auswärtigen Jugendstrafkammer des Landgerichtes in Moers verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Zuhälterei in zwei Fällen in Tateinheit mit Zwangsprostitution.