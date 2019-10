Bands in Krefeld : Sie beaten wieder wie in den 60ern

Krefeld Krefelder Musiker der 60er und 70er Jahre treffen sich zum Benefizkonzert im „Goldenen Hirsch“. Die Altrocker treffen den Nerv des Publikums. Die Karten waren innerhalb von Stunden weg. Es gibt bereits Anfragen fürs nächste Mal.

Ihre Clubs sind längst geschlossen. Die Haare nicht mehr so lang, die Hemden nicht mehr so bunt. Und doch ist jene vergangene Zeit immer präsent, wenn sie sich treffen: die wilden 60er Jahre, als sie in den angesagten Lokalen noch Livemusik machten, jedes Jugendheim, das über einen Keller verfügte, auch eine Band hatte und in zahllosen Garagen aus Spaß, mit Ernst und in der Hoffnung auf ein paar verdiente Mark am Wochenende und vielleicht auch mit dem Traum von der großen Bühne geprobt wurde. In jenen Jahren war Krefeld eine Beat-Hochburg. „Was machen die Musiker von damals heute eigentlich“, fragten sich Frank Brünsing und Michael Roder. Beide waren in Krefelder Bands aktiv. Und es dauerte nicht lange, bis die Idee reifte, die Musiker von damals noch einmal auf der Bühne zu versammeln.