Gutachterausschuss legt Ergebnisse vor Experten sehen den Wohnungsbau in Krefeld vor dem Stillstand

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Krefeld bestätigt, was viele schon lange ahnen. Im Neubausektor des Wohnungsmarktes passiert in der Seidenstadt nicht viel. Die Experten haben Notarverträge ausgewertet und nun die Bodenrichtwerte 2024 sowie den Grundstücksmarktbericht 2024 für die Stadt Krefeld veröffentlicht.