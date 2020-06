Schulprojekt an der Gesamtschule Uerdingen : Pilotprojekt: Schüler lernen das Imkern

Krefeld Der Imkerverein hat der Gesamtschule Uerdingen zwei Bienenvölker geschenkt. Mit dem Projekt „Bee To School“ sollen Schüler Wissenswertes über die Natur lernen und an das Handwerk der Imkerei herangeführt werden.

„Bee To School“ heißt ein neues Projekt an der Gesamtschule Uerdingen. Der Krefelder Imkerverein hat der Schule zwei Bienenvölker geschenkt, die künftig im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft gepflegt werden. Vielleicht wird es irgendwann auch einen eigenen Schul-Honig geben. Aber das, erklärt Biologielehrer Peter Frank, der das Projekt leitet, sei nicht das Hauptziel. Vielmehr sollen die Kinder und Jugendlichen ein Bewusstsein für die Bedeutung und den Wert der kleinen Tierchen entwickeln. „In der Schul-AG lernen die Schüler Wissenswertes über die Lebensweise und den Lebensraum der Bienen. Darüber hinaus wollen wir den Kindern auch das Handwerk der Imkerei beibringen“, sagt der Vorsitzende des Imkervereins Bernhard Ruppert. Die Schüler werden Bienen nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern auch in der Natur beobachten können.

Noch steht das Projekt, das im Februar gestartet ist, ganz am Anfang und musste wegen der Corona-Pandemie pausieren. Nun steht den Kindern und Jugendlichen der Gesamtschule viel Arbeit bevor. Der etwa 300 Quadratmeter große und verwilderte Schulgarten neben dem Pausenhof soll bienenfreundlicher gestaltet werden. Dafür werden Obstbäume oder Blumen benötigt, die reichlich Nektar haben. Um so richtig in die Imkerein einzusteigen, fehlt es derzeit an der entsprechenden Ausrüstung nebst Werkzeugen sowie Schutzkleidung für die Kinder: „Wir haben einen Finanzbedarf von insgesamt 2800 Euro, um die Kinder auszurüsten. Weitere Bienenstöcke würden mehrere hundert Euro kosten. „Daher hoffen wir auf Spenden“, sagt Peter Benger, Schatzmeister des Imkervereins Krefeld.