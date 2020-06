Stadt Krefeld erinnert : Traute Nieter im Alter von 87 Jahren gestorben

Krefeld Die Gründerin der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft (GDFC), Traute Nieter, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Mehr als 30 Jahre war sie auch deren Vorsitzende.

Die Gründerin der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft (GDFC), Traute Nieter, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Aus diesem Anlass erinnert die Stadt Krefeld an ihre Verdienste in der deutsch-chinesischen Völkerverständigung. Oberbürgermeister Frank Meyer erklärt dazu: „Traute Nieter hat sich wie niemand sonst in Krefeld und wahrscheinlich wie kaum jemand in Deutschland ehrenamtlich um die deutsch-chinesische Freundschaft verdient gemacht. Und das bereits zu einem Zeitpunkt, als China hier noch als exotisch und unnahbar galt. Sie hat großen Anteil daran, dass Krefeld als Stadt heute so vielfältige und langjährige Beziehungen nach China pflegt.“ Nicht zuletzt der Besuch des chinesischen Botschafters im vergangenen Jahr habe diese besondere Verbindung nochmals eindrücklich bewiesen.