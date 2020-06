Zahlen in Krefeld stabil : Eine Corona-Neuinfektion am 15. Juni

Die Maßnahmen gegen Corona scheinen zu fruchten. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Krefeld Die Corona-Epidemie ebbt in Krefeld mehr und mehr ab, die Maskenpflicht wird offenbar auf breiter Front akzeptiert. Nur noch drei Erkrankte werden derzeit noch im Krankenhaus behandelt.

(vo) Eine einzige weitere Corona-Infektion vermelden die Gesundheitsbehörden am Montag, 15. Juni, in Krefeld. Es ist der erste neue Fall seit Mittwoch vergangener Woche. Insgesamt sind in Krefeld weiterhin aktuell zwölf Personen mit dem Virus infiziert, 610 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bleibt dennoch auf dem niedrigen Wert 1. Diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bemisst die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbeitet.

Nur noch drei Erkrankte werden in Kliniken behandelt, keiner davon auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl aller positiv Getesteten seit Beginn der Epidemie liegt nun bei 644 Personen. 22 Menschen starben im Zusammenhang mit Corona; der letzte Todesfall wurde vor einem Monat, am 15. Mai, gemeldet. 7593 Erstabstriche wurde genommen, 1936 Personen befanden sich in Quarantäne. Der Kommunale Ordnungsdienst vermeldet keine besonderen Vorkommnisse.