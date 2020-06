Corona-Zahlen in Remscheid : Keine Covid-19-Patienten mehr im Krankenhaus

In Remscheid gibt es momentan noch zwei Corona-Fälle. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Remscheid Dem Gesundheitsamt zufolge gibt es aktuell zwei Remscheider, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden und sich in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden. In den Krankenhäusern der Stadt sind allerdings keine Covid-19-Patienten mehr in stationärer Behandlung.

Bis heute wurden insgesamt 241 Bürger positiv auf das Corona-Virus getestet. Von ihnen sind 239 Personen aus der Quarantäne entlassen. 221 Personen gelten als genesen, 18 sind gestorben.

