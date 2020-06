Interview : Corona kann auf die Venen gehen

Dr. Meike Finkenrath ist am Kempener Hospital zum Heiligen Geist Chefärztin des Venen-Kompetenz-Zentrums. Foto: Hospital

Kempen Das Coronavirus kann sogar Thrombose und Lungenembolie mit sich bringen. Darüber sprachen wir mit Dr. Meike Finkenrath, Chefärztin des Venen-Kompetenz-Zentrums am Hospital zum Heiligen Geist.

Frau Dr. Finkenrath, täglich erlangen Wissenschaft und Medizin neue Erkenntnisse über Corona-Begleiterkrankungen wie Atemwegsinfekte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychische Leiden. Was ist mit Krampfadern?

Acht Corona-Fälle in Altenheim

Coronavirus in Solingen

Coronavirus in Solingen : Acht Corona-Fälle in Altenheim

Finkenrath In erster Linie Personen mit einem vorgeschädigten Beinvenensystem. Sprich: Wer ohnehin beispielsweise zu Krampfadern neigt, sollte derzeit ein besonderes Augenmerk auf seine Venengesundheit legen. Dasselbe gilt auch für Schwangere. Faktoren wie die erhöhte Blutmenge oder die hormonell bedingte Auflockerung der Gefäßwände spielen eine Rolle bei der Entstehung von Venenerkrankungen.

Finkenrath Ja, wir bieten in Kempen in unserem Venen-Kompetenz-Zentrum eine tägliche Sprechstunde an. Patientenströme werden dabei strikt voneinander getrennt, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen streng eingehalten. Die Angst, sich einer Corona-Ansteckung auszusetzen, ist völlig unbegründet.