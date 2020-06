Bundesfreiwilligendienst in Grevenbroich: Das Schneckenhaus sucht neue Bufdis.

Grevenbroich Ob bei der Audienz mit einer Bienenkönigin oder Auge in Auge mit einer Kröte – in Grevenbroichs grünem Klassenzimmer lernen Freiwillige die Natur von Grund auf kennen. Zur Jahresmitte gibt es freie Plätze.

„Wer mit der Erwartung hierhin kommt, dass man die meiste Zeit drinnen am Schreibtisch verbringt, der ist hier garantiert falsch“, sagt Pascal Glasmacher, dessen einjähriger Freiwilligendienst im Schneckenhaus bald zu Ende geht. Man dürfe nicht vor körperlicher Arbeit zurückschrecken und davor, viel an der frischen Luft zu sein. Noah Geuer und Joel Trotzki nicken zur Bestätigung. Gemeinsam haben sie an der Kreisstraße 10 und am Tribünenweg geholfen, die Krötenschutzzäune aufzubauen und den Amphibien über die Straße zu helfen. Als Corona noch weit weg war, machten sie den Stadtpark fit für das Gartenschau-Jubiläum. Falls nötig, befreiten sie die Spazierwege am Bahndamm in Neukirchen von lästigen Dornenranken oder kontrollierten die Schieber am Neurather Teichsystem, in dem das Wasser aus den Kraftwerks-Kühltürmen auf die Umgebungstemperatur runterkühlt.