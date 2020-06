Neuer Mieter im Grevenbroicher Einkaufszentrum : Fitnessstudio zieht auf den Dorfplatz im Montanushof

Der Montanushof gehört seit 1983 zur Grevenbroicher Innenstadt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Große Teile des ehemaligen Dorfplatzes im Montanushof sind neu vermietet worden. Wie Center-Manager Tim Grevelhörster mitteilt, wird FitX, einer der größten Fitnessstudio-Betreiber Deutschlands, noch in diesem Sommer auf 2000 Quadratmetern eröffnen. Der neue Mieter will sein XXL-Studio künftig rund um die Uhr öffnen – „morgens, mittags, nachts und auch an Feiertagen“, sagt der Montanushof-Chef.

Bereits Mitte des vergangenen Jahres wurde mit den ersten Arbeiten auf der Freizeitebene des Hauses begonnen. Nachdem die ehemalige Bowling-Bahn abgerissen, ein Durchbruch ins Erdgeschoss geschaffen, eine Treppe und ein Aufzug eingebaut wurden, sei die Fläche im zweiten Quartal 2020 an den Mieter übergeben worden. „FitX wird im weiteren Ausbau für den Feinschliff der Flächen sorgen“, sagt Tim Grevelhörster.

Für den Chef des Hauses steht fest: „Der neue Mieter wird den Montanushof langfristig beleben und den aktuellen Branchen-Mix perfekt ergänzen.“ Mit Kino, Hotel, Parkhaus, Nahversorgung, Gastronomie, Dienstleistung, Mode und nun bald auch Fitness entwickele sich das Einkaufs- und Freizeitzentrum immer mehr zu einem „All-In-Shopping-Center“, das es nur in Grevenbroich gebe. Eigentümerin ist die Deutsche Konsum REIT-AG, die gemeinsam mit dem Betreiber FitX und dem Centermanagement die Umbauten in den vergangenen Monaten umgesetzt hat.

Um in er dynamischen Entwicklung der Einkaufscenter-Branche bestehen zu können, sei ein Umdenken notwendig, so Grevelhörster. Individuelle Ideen und Konzepte seien gefragt, um Mietflächen einer neuen Nutzung zuzuführen. „Das ist im Montanushof einmal mehr mit dem Fitnessstudio gelungen, das die Freizeitebene im ersten Obergeschoss beleben wird.“

Neben der Möglichkeit, das Center für 24 Stunden an sieben Tagen der Woche zu öffnen, sei das soeben frisch renovierte Parkhaus ein weiterer Standortvorteil für den neuen Mieter gewesen, sagt Tim Grevelhörster. „Besucher des Fitnessstudios können dort künftig für eine Trainingszeit von bis zu drei Stunden kostenlos parken.“

(wilp)