Ausstellung in Grevenbroich : Die Farben und Formen der Natur

Grevenbroich Die Gruppenausstellung in der Galerie Judith Dielämmer spannt einen weiten Bogen. Unter dem Titel „Natürlich Natur“ geht es das Draußen – allerdings in immer wieder neuen Interpretationen.

Eine offizielle Vernissage gab es in Corona-Zeiten nicht und wer die Ausstellung sehen möchte, die bis zum 12. Juli samstags und sonntags von 14 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen ist, muss sich per E-Mail anmelden unter annaborstel@t-online.de oder karingier@t-online.de, oder sabbart@t-online.de beziehungsweise unter tilman.neubert@t-online.de oder ursula-h.neubert@gmx.de. Diese kleine Prozedur sollte man nicht scheuen, denn die Ausstellung bietet eine frische Fülle unterschiedlicher Interpretationen ein und desselben Themas.

Ursula Helene Neubert ist sozusagen von Natur aus blumenaffin. Ihre neuesten Arbeiten – Eitempera auf Jute – sind stark abstrahiert, lediglich die Farben erinnern an die Motive. In der Reihe „Totholz“ waren Holzzweige der Malanlass. „Es geht mir immer um die Farbe“, sagt die Künstlerin, die auch Armbänder aus Klettband ausstellt, besetzt mit kleinen Blüten, die sie am Wegesrand gepflückt hat. Ehemann Tilman Neubert zeigt Fotos von Bäumen, die von Stürmen schwer gezeichnet sind. Das, was von den stolzen Bäumen übriggeblieben ist, hat etwas Skulpturales. An Röntgenbilder erinnern auf den ersten Blick die Baumwipfelimpressionen, aufgenommen mit einer Loch-Kamera, für den spezielle Effekt sorgen eine lange Belichtungszeit und eine Drehung aus dem Handgelenk heraus.