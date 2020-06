Grevenbroicher Gespräche : FDP: Strukturbruch im Braunkohlerevier vermeiden

Erst arbeitet der Absetzer, dann kommt der Strukturwandel im Rheinischen Revier. Die FDP will dabei Strukturbrüche vermeiden. Foto: Gundhild Tillmanns

Grevenbroich Die FDP diskutierte mit Bodo Middeldorf, verkehrs- und strukturpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion, über den Strukturwandel im Rheinischen Revier – und über die Stadt Grevenbroich, die schneller den Umbruch hinbekommen muss.

Die Liberalen seien sich einig, dass es den Energieversorgern nicht vorgeschrieben werden könne, was sie mit ihren Flächen nun machen sollen. „Wir müssen aber im Gespräch mit den Verantwortlichen bleiben, um neue und gute Arbeitsplätze hier entstehen lassen zu können“, so Partei- und Fraktionschef Markus Schumacher. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, warum eine Mehrheit im Grevenbroicher Rat „zarte Versuche einer Energiegewinnung durch schwimmende Photovoltaikanlagen auf dem Neurather See“ sofort abgelehnt habe. „Wer Erneuerbare Energien will, muss ihnen auch eine Chance vor Ort geben“, sagte Schumacher.