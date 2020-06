Kriminalität in Grevenbroich: Stadt warnt vor falschen Sammlern.

Grevenbroich Angeblich soll für das Begräbnis eines Obdachlosen Geld gespendet werden. Doch für solche Todesfälle kommt das Ordnungsamt auf. Die Unbekannten steckten die Gelder in die eigene Tasche. Die Stadt erstattete Anzeige.

Die Gilde der Nepper, Schlepper und Bauernfänger hat offenbar einen neuen Trick für sich entdeckt: Unbekannte zogen nach Angaben der Stadt in der vergangenen Woche von Haustür zu Haustür. Sie behaupteten, für das Armen-Begräbnis eines Obdachlosen zu sammeln. Der sei in der städtischen Obdachlosenunterkunft am Rittergut in Noithausen verstorben, völlig mittellos. Nun gelte es, diesem Menschen wenigstens ein würdiges Begräbnis zu verschaffen. Stadtsprecher Stephan Renner: „Das ist völliger Unsinn. Die Stadt hat Anzeige deswegen erstattet.“