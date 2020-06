Bildung in Grevenbroich : So macht die VHS diesem Sommer Beine

Grevenbroich Ruhig und bewegungslos im Schatten liegen – das war gestern: Erstmals bietet die Volkshochschule im Juli und August ein eigenes Programm an. Die neue Sommer-VHS lockt mit einer ganzen Reihe frischer Angebote.

Premiere für die „Sommer-VHS“: Zum ersten Mal geht an der Volkshochschule Grevenbroich/Jüchen im Juli und August ein Sonderprogramm an den Start. Mit knapp 30 Angeboten aus fast allen Programmbereichen will die VHS Akzente setzen. In kleinen Gruppen und auf Abstand gibt es jeweils an vier bis sechs Terminen einiges zu entdecken