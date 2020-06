Shop in Grevenbroich : Verwirrspiel um den Rückzug der Telekom

Die Telekom will ihren Shop Ende des Monats für immer schließen. Der Laden ist aber jetzt schon zu – und ein neuer wird für den 1. Juli angekündigt. Was denn nun? Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Die Telekom will ihren Shop am Ostwall in Grevenbroich zum Ende dieses Monats endgültig schließen, weil die Kundenfrequenz gesunken ist. Der Laden ist aber schon jetzt zu. An den dicht verhangenen Schaufensterscheiben wird die Eröffnung eines neuen Telekom-Shops am 1. Juli angekündigt. Was denn nun?

Zum Ende dieses Monats wird die Telekom ihren Shop am Ostwall 38 schließen. Das kündigte in der Vorwoche ein Sprecher des Unternehmens an. Kunden aus Grevenbroich müssten künftig nach Neuss fahren, um den Service rund um Smartphone und -home in Anspruch zu nehmen. Das sorgt für Unverständnis in der Schlossstadt. Der ehemalige FDP-Chef Manfred Hermanns hat Bürgermeister Klaus Krützen dazu aufgefordert, sich für den Erhalt der Geschäftsstelle einzusetzen – weil die wichtig sei, vor allem für ältere Menschen. Kurios: Der Laden ist bereits jetzt geschlossen – und ein großer Aufkleber auf den zugehangenen Schaufenstern verspricht die Eröffnung eines neuen Shops des rosa Riesen am 1. Juli. Was denn nun?

Fakt ist: Die Telekom stellt vor dem Hintergrund des Online-Booms bundesweit ihren Privatkunden-Vertrieb neu auf. Die Kundenfrequenz in den Shops sei rückläufig, gleichzeitig steige der Online-Umsatz, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bis Ende 2021 sollen 99 von 504 Shops geschlossen werden – darunter auch der in Grevenbroich. Die Zahl der Beschäftigten soll sozialverträglich abgebaut werden, ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Wir bleiben dran Fragen und Probleme, die Bürger bewegen Sie haben ein Anliegen? So können Sie uns erreichen: • Per Anruf unter 02181 69516 • Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an grevenbroich@ngz-online.de. • Gern können Sie einen Brief schreiben an die NGZ, Am Südwall 16, 41515 Grevenbroich.

„Trotz der Reduzierung werden künftig 86 Prozent der Kunden einen Shop in weniger als 20 Kilometern erreichen können“, teilt die Telekom mit. Neue Anlaufstelle für die Grevenbroicher sei die Geschäftsstelle am Büchel 51 in Neuss – etwa 14 Kilometer vom jetzigen Standort entfernt.

Manfred Hermanns will die Unternehmensentscheidung nicht so ohne Weiteres hinnehmen. „Viele Menschen sind auf diese Niederlassung angewiesen – vor allem die älteren, die online nicht so gut unterwegs sind“, sagt er. „Die brauchen einen Ansprechpartner vor Ort – und wollen dafür nicht in die Nachbarstadt fahren.“

Hermanns appelliert an die Lokalpolitik, sich für den Erhalt des Shops in der Innenstadt einzusetzen. Im Büro von Bürgermeister Klaus Krützen habe er in der Vorwoche bereits angerufen, denn: „Wenn in der Stadt solch gravierende Umbrüche stattfinden, wäre es gut, wenn sich ,erste Bürger’ mit der Telekom einmal in Verbindung setzen würde. Ein Versuch kann nicht schaden.“