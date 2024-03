Polizei warnt Hohe Zahl an Schockanrufen im Kreis Mettmann

Am Dienstag riefen die Täter erneut an. Der falsche Polizist erzählte der 90-Jährigen, dass auch die Wertsachen in ihrem Bankfach gefährdet seien. „Der Anrufer setzte die 90-Jährige so unter Druck, dass sie ihren Schmuck von der Bank abholte und ebenfalls vor die Haustür stellte. Auch diese Tasche wurde von den Tätern entwendet“, berichtet der Behördensprecher weiter. Anschließend seien der Frau Zweifel gekommen, und sie habe die Polizei alarmiert. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, die Kripo übernahm den Fall. Die Polizei schätzt den Schaden der Seniorin auf ungefähr 180.000 Euro.