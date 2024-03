Kriminalität in den Niederlanden Polizei warnt vor KI-generierter Kinderpornografie

Kinderpornografie mit künstlichen Bildern bereite der Polizei relativ viel Arbeit, da die Fahnder mit bloßem Auge schwer erkennen könnten, was echt und was gefälscht oder was eine Kombination aus beidem ist. „Wenn es sich um ein nicht existierendes Kind handelt, ist das natürlich eine Erleichterung. Aber wir würden diese Mühe lieber darauf verwenden, echten Missbrauch zu stoppen. Damit haben wir bereits alle Hände voll zu tun“, sagte van Mierlo. Dabei seien kinderpornografische Bilder auch strafbar, wenn sie mit künstlicher Intelligenz erstellt werden. Wie in den Niederlanden gilt das auch in Deutschland.