Betrug in Viersen Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Bargeld

Die Betrüger gaben sich am Samstagabend am Telefon als Polizisten aus, warnten die Frau vor einem angeblich bevorstehenden Raub. Der Unbekannte forderte die Viersenerin auf, alle Wertgegenstände in einen Topf zu legen und diesen an einen Kollegen zu übergeben. Das tat die Frau gegen 21.30 Uhr; sie überreichte dem Mann Schmuck und eine geringe Menge Bargeld.