Michaelturm in Schaephuysen : Auch ohne Gäste gibt es genug zu tun

Michaelturm in Schaephuysen

Rheurdt Carina Nitsch leistet im Michaelturm in Schaephuysen ihren Freiwilligendienst. Sie und ihre Kollegen nutzen den Corona-Stillstand, um die Jugendeinrichtung auf Vordermann zu bringen.

Der Speisesaal erstrahlt schon in neuem Glanz, auf den Fluren liegt der Geruch von frisch aufgetragener Farbe in der Luft. Draußen, im Schatten des Michaelturms, ist abgesehen vom Zwitschern der Vögel kaum ein Geräusch zu hören. Bis Carina Nitsch die Schleifmaschine einschaltet und den verwitterten Holztisch wieder auf Vordermann bringt. Die junge Frau aus Rheurdt absolviert gerade ihren Bundesfreiwilligendienst in der Jugendbildungsstätte. Doch statt sich um die Versorgung der jungen Gäste zu kümmern, stehen nun Renovierungsarbeiten auf dem Programm.