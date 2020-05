Restaurant-Besuch in Corona-Zeiten : Gastronom will seine Gäste ins Glashaus stecken

Amsterdam Deutsche Gastronomen hoffen auf eine zeitnahe Wiedereröffnung ihrer Restaurants und Gaststätten. Auch in den Niederlanden müssen die Lokale aufgrund der Corona-Pandemie noch geschlossen bleiben. Mit einer kreativen Idee ist ein Restaurant in Amsterdam aber bereits auf die Wiedereröffnung vorbereitet.

Noch bleiben Restaurants und Gaststätten in den Niederlanden, ebenso wie in Deutschland, aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmnung der Corona-Pandemie geschlossen. Doch die Vorbereitungen auf die Wiedereröffnung laufen bei den Gastronomen natürlich auf Hochtouren. Dem im Amsterdamer Viertel Oosterdokseiland gelegenen Restaurant ist dafür eine ganz besonders kreative Idee gekommen. Sobald das „Mediamatic Eten“ wieder Gäste empfangen darf, werden diese in kleinen Glashäusern Platz nehmen – direkt am Wasser der Dijksgracht.