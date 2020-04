Moderne Sportstätten 2022 : Vereine aus Rheurdt und Schaephuysen erhalten Geld aus Förderprogramm

Das beliebte Turnier beim RuFV Tönisberg-Schaephuysen am zweiten Juli-Wochenende entfällt in diesem Jahr wegen Corona. Foto: Christoph Karl Banski

Rheurdt In der vierten Förderrunde des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ fließen nun insgesamt 296.500 Euro in den Kreis Kleve. Insgesamt erhalten die Kommunen aus den Runden eins bis vier des Sportstättenförderprogramms somit insgesamt 1.551.926 Euro.

Gute Nachrichten auch für Sportler aus Rheurdt und Schaephuysen gab es am Dienstag von den CDU-Landtagsabgeordneten für den Kreis Kleve, Margret Voßeler-Deppe und Dr. Günther Bergmann aus Düsseldorf. In der vierten Förderrunde des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ fließen nun insgesamt 296.500 Euro in den Kreis Kleve. Insgesamt erhalten die Kommunen aus den Runden eins bis vier des Sportstättenförderprogramms somit insgesamt 1.551.926 Euro.

Der Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen 1921 e. V. in Rheurdt erhält 15.000 Euro. Der erste Vorsitzende Franz-Jakob Klein Düllings freut sich sehr über diesen Bescheid. „Gerade in dieser schwierigen Zeit sind gute Nachrichten natürlich besonders willkommen“, so Klein-Düllings. „Mit dem Geld wollen wir Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen am Dach unseres Gebäudes auf dem Vereinsgelände finanzieren.“ Gemeinsam mit seinem Sohn Mark, der zweiter Geschäftsführer beim RuFV Tönisberg-Schaephuysen ist, habe er Ende vergangenen Jahres den Antrag gestellt und die erforderlichen Unterlagen zusammengestellt. „Gerade mit Hinblick auf unser 100-jähriges Jubiläum, welches wir im nächsten Jahr feiern wollen, war die Freude über den positiven Bescheid natürlich um so größer.“ Man warte nun noch auf den Zuwendungsbescheid, dann könne man konkreter planer und Bauanträge stellen sowie einen Architekten hinzuziehen.