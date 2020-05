Museum Neukirchen-Vluyn : Erinnerungen an das Kriegsende

Neukirchen-Vluyn Erstmals veröffentlicht das Museum Neukirchen-Vluyn sein Magazin OMMA nur online. Es blickt unter anderem zurück ins Jahr 1945. Leiterin Jutta Lubkowski hofft, dass das Museum bald wieder öffnen kann.

Aber auch bis zur Öffnung müssen die Neukirchen-Vluyner und alle Interessierten nicht auf ihr Museum verzichtet. „Mit der Schließung haben wir auf unserer Homepage einen Blog eingerichtet, um den Kontakt mit den Menschen aufrecht zu erhalten, in der Hoffnung, dass sie dem Museum verbunden bleiben“, so Jutta Lubkowski. In dem Blog werden kleine historische, alltägliche, museumsrelevante Beiträge veröffentlicht, der Leser findet Interessantes, Lustiges und Lesenswertes. Auch ein Video über das Museum wurde online gestellt.

In der neuen OMMA-Ausgabe erwarten die Leser wieder interessante Themen: Hermann Bornheim hat über alte Backhäuser in Neukirchen-Vluyn geforscht und berichtet in einem ersten Teil über das Backhaus der ehemaligen Spickerkate in Vluynbusch, das nun aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist. Das Textil- und Modegeschäft der Familie Althaus hat über drei Gene-rationen das Ortsbild von Neukirchen geprägt. Karl Eduard Althaus erzählt über seine Familiengeschichte. Und aus der Perspektive des achtjährigen Jungen erinnert sich Günter Heckes an die britische Besatzungszeit im Mai 1945 nach Kriegsende vor 75 Jahren.