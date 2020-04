Mutmachen in Zeiten von Corona : Die Steine-Schlange wächst täglich

Neukirchen-Vluyn Die Idee, einen Stein mit Mut machenden Motiven zu bemalen, ist simpel wie wirkungsvoll. Die Grundschulkinder der Tersteegen-Schule in Neukichen-Vluyn sorgen mit ihrer Steine-Schlange für ein Lächeln.

Schulleiterin Angelika Hesse hat dazu alle Kinder rund um die Schulstandorte eingeladen, mitzumachen. In einem Brief an die Eltern nennt sie einige Regeln. „Bitte liegen lassen“, so eine Aufforderung, denn anders als andere, in der Natur freigelassene Steine sind diese Exemplare standorttreu und möchte nicht ausgewildert werden, so die Bitte der Schulleitung.

Was dann aber passierte, ist kaum in Worte zu fassen und verdient die Bezeichnung Selbstläufer und dynamischer Prozess. Am Dienstag vorletzter Woche startete die Kinder beider Schulstandorte. Bereits viereinhalb Tage später bestand die Schlange an der Wiesfurthstraße (Tersteegen2) aus 657 Steinen. „Ich habe sie selbst gezählt. Inzwischen kann man sie kaum mehr zählen. Ich schätze, es werden weit über 2000 Steine sein“, so Simone Tersteegen. Die „Schlange“ hat bereits zwei Straßen überquert und schlängelt sich zurzeit durch die Falkenstraße. Von der Jahnstraße aus wächst sie in Richtung Dorfkirche. Hilfe kommt von der Kinderheimat. „Dort hatten die Kinder die tolle Idee, an der Außenseite der Dorfkirche das Verbindungsstück für beide Schlangen zu bauen“, so Simone Tersteegen. „Wir Tersteegenschüler stehen alle zusammen in dieser schweren Zeit, dicht an dicht, Stein an Stein, von der Jahnstraße über die Dorfkirche bis hin zur Wiesfurthstraße“, lautet die Botschaft. „Mittlerweile sind wir aufgrund des rasanten Wachstums sicher, dass viele Kinder die Schlange wachsen lassen.“