Bundesfreiwilligendienst : Mit 61 „Bufdi“ im Dienste des Naturschutzes

Leverkusen Um in der Arbeitslosigkeit die Zeit bis zur Rente zu überbrücken, hat Hans-Georg Koch als Bundesfreiwilliger auf dem NaturGut Ophoven angeheuert. Dort schätzt man seine Erfahrung und seine Fähigkeiten.

Naturgut in Not – Corona leert die Kasse

Jeder kann am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen. Der Dienst soll das Engagement für das Allgemeinwohl in sozialen, ökologischen und kulturellen Bereichen und im Sport fördern. Die Arbeit erfolgt in der Regel in Vollzeit, aber bei Freiwilligen über 27 Jahren wie bei Koch ist es auch möglich, auf 20 Wochenstunden zu reduzieren. „Von der Entlohnung wird man nicht reich, aber von der Erfahrung, die man sammelt“, betont Koch. „Ich wusste vorher nicht, wie ökologisch wertvoll eine solche Blumenwiese ist, die ich gerade anlege“.Er lernt jeden Tag dazu und freut sich über das stressfreie Arbeiten in der Natur.