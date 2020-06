Interview mit der Leiterin der Hückeswagener EKS : „Die Schüler haben ihre Lehrer vermisst“

Cordula Schneider, Leiterin der Förderschule Nordkreis, ist zufrieden mit dem Neustart aller Grundschulkinder an der Erich-Kästner-Schule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Cordula Scheider, Leiterin der Förderschule Nordkreis (EKS), berichtet, wie die Rückkehr aller Grundschulkinder funktioniert hat. Dieses haben sich darüber ebenso gefreut wie die Lehrer.

Frau Schneider, ab Montag sind zumindest wieder alle Kinder aus dem Grundschulbereich zurück im gemeinsamen Unterricht an der Förderschule. Wie war der Neustart?

Cordula Schneider Ich habe nur zufriedene Gesichter gesehen. Die Lehrer sind froh, dass die Klassen wieder zusammen sind. Und die Schüler freuen sich auf ihre Klassenkameraden. Aber sie haben auch ihre Lehrer vermisst, denn die tägliche Ansprache hat doch gefehlt. Gerade an unserer Schule ist sie sehr wichtig.

Schneider In den Klassenräume innerhalb einer festen Gruppe sind diese ohnehin nicht mehr vorgesehen, das hätte auch nicht funktioniert. Aber auf dem Weg in die Klassen und auf dem Schulhof müssen die Abstände zu anderen Klassengruppen natürlich weiterhin eingehalten werden, und das klappt auch. Wir haben zudem versetzte Pausen und nutzen unterschiedliche Ein- und Ausgänge, um in die Schule zu gelangen und das Gebäude wieder zu verlassen.