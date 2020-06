Wettbewerbsgewinner an der Astrid-Lindgren-Schule : Europäischer Preis für Erkelenzer Schüler

Erkelenz Die Astrid-Lindgren-Grundschule schnitt beim Europäischen Wettbewerb exzellent gut ab. Vier Schüler setzten sich unter der staken Konkurrenz aus ganz Nordrhein-Westfalen durch. Noch weitere Gruppen der Schule konnten die Jury überzeugen.

Die NRW-weite Siegerehrung in Leverkusen fiel Corona-bedingt aus. „Bei dem Wettbewerb ging es darum, dass die Schüler lernen, was Europa überhaupt ist“, erklärte Schulleiterin Katrin Meyersieck. „Vor allem sollten sie darstellen, wie hier Menschen aus verschiedenen Nationen friedlich zusammenleben können. Das haben die Kinder wirklich toll geschafft.“ Die vier Gewinner hatten sich in Eigenregie das Konzept für einen Kurzfilm ausgedacht und diesen dann mit selbstgebastelten Handpuppen und gemalten Hintergrundbildern umgesetzt: Pippi Langstrumpf besucht mit Tommy und Annika eine Europa-Veranstaltung. Der Tenor der Rede dort: Europa kann eine Art Spielplatz sein, auf dem friedliche Feste mit Menschen verschiedener Herkunft gefeiert werden können. Die vier Schüler durften sich über einen Büchergutschein und 100 Euro Preisgeld freuen – der Pokal wird in der Vitrine der Astrid-Lindgren-Schule sein Zuhause finden.