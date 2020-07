Jubiläum in Krefeld : Süß durch die Zeiten: 20 Jahre Café Leven

Krefeld Daniela Leven ist Chefin im Laden, ihr Mann Bernd Chef der Backstube: Gemeinsam führen die beiden seit 20 Jahren die Konditorei Leven an der Oppumer Maybachstraße, deren Spezialität die selbst kreierte Maybachtorte ist.

Seit zwanzig Jahren führen Daniela und Bernd Leven ihr gemütliches Café an der Maybachstraße 15 in Oppum. Jetzt, zum runden Geschäftsjubiläum, haben sie also selbst einmal Grund zum Feiern. Denn normalerweise richten sie für ihre Kunden Feste aus und liefern leckere Kuchen und hochwertige Torten zur Hochzeit, Kommunion und anderen feierlichen Anlässen. Hergestellt werden die Köstlichkeiten von Konditormeister Bernd Leven – aber ohne seine Frau läuft nichts: „Ich bin die Chefin im Laden und er der Chef in der Backstube“, erläutert die Geschäftsfrau die Arbeitsteilung mit einem Augenzwinkern.