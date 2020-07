Kultur in Krefeld : Lachen auf Distanz am Theaterplatz

Kabarettist, Schauspieler und Moderator Volker Diefes ist am Freitag auf der Rooftop-Bühne des Seidenweberhauses zu erleben. Foto: Veranstalter

Krefeld VERLOSUNG Karten für Kultur und Menü open air gewinnen: Am Freitag gibt es auf dem Theaterplatz Comedy mit Krefelder Wortakrobaten, am Samstag, Rock und Pop von der Rooftop-Bühne des seidenweberhauses

(ped) Die Gags kommen von ganz oben. Genau genommen vom Rooftop, also einer Dachebene des Seidenweberhauses, das für die Reihe der „Distanz“-Veranstaltungen als Bühne dient. Menü und Kultur ist das Rezept, mit dem Philip Lethen im Auftrag der Stadt für die „Initiative Theaterplatz im Rahmen von Handeln & Helfen zur Reaktivierung des Theaterplatzes“ eine Corona-Auflagen taugliche Unterhaltungsform ersonnen hat.

Für den dritten und vierten Abend verwandelt sich der Theaterplatz am Freitag, 24., und Samstag, 25. Juli, jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht in ein Open-Air-Veranstaltungszentrum. Am Freitag gibt es Comedy, am Samstag Musik.

„Die ersten Abende mit M. Walking on the Water und Jansen sind sehr gut angekommen – auch weil die beiden Bands so bekannt sind“, sagt Lethen. Das Publikum war bester Stimmung und die Musiker haben die außergewöhnliche Szenerie genossen.

„Lachen auf Distanz“ heißt es am Freitag. Und dafür servieren gewitzte Krefelder ihre Pointen. Der Comedian David Werker, Poet und Wortakrobat Johannes Floehr, Poetry Slammerin Marie Gdaniec und Entertainer Volker Diefes unterhalten das Publikum von der „Rooftop“-Bühne. Zuvor können sich 100 Leute an den Tischen auf dem Theaterplatz von Kulisse-Chef Bo Trost mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dazu geben der Liedermacher Der Kaufmann und Les Terroritas mit ihrem Comedy-Pop die leichtbeschwingte Einstimmung.

Musik von Brillo & The Beasts, May und Smot klingt durch die Samstagnacht. Auch bei „Distanz rockt“ serviert Bo Trost das Menü – diesmal akustisch begleitet von Bastian Vogel & Denis Janson.

Die Plätze sind jeweils auf etwa 100 begrenzt, an Tischen bis zu acht Personen. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, heißt Lethens Motto. Reservierungen per Mail mit Angabe von Name, Adresse und Personenzahl (sowie ein entsprechender Hinweis von Vegetariern) gehen für den Comedy-Abend an Volker Diefes: info@diefes.de und für „Distanz rockt“ an Oliver Griethe:ogriethe@web.de. Der Eintritt kostet jeweils 20 Euro.