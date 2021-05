Neues Bistro in Düsseldorf : Wie Frank Thelen Café-Gründerinnen coacht

Düsseldorf Wenige Monate nach Eröffnung des Remé Café & Bistro haben die Macherinnen prominente Hilfe fürs Marketing in sozialen Netzwerken bekommen. Wir waren dabei und nennen die wichtigsten Tipps.

Frank Thelens erster Eindruck ist offenbar schon mal nicht schlecht. „Richtig cool“ findet der Investor und Gründer das Café und Bistro Remé an der Kronprinzenstraße 97, nachdem ihm Mitinhaberin Mary Remé und Geschäftsführerin Sonja Ophey ihren im Februar eröffneten Betrieb in einer Videoschalte vorgestellt haben. Thelen: „Ein mit Liebe und guten Produkten gemachtes Café wird immer erfolgreich sein können.“

Um die Chancen zu erhöhen, gab der fernseherfahrene Experte in Kooperation mit Visa 45 Minuten lang Tipps für den Auftritt in Sozialen Medien. Die wichtigsten Antworten:



Was bieten die Netzwerke? Thelen stellt in einem Streifzug die wichtigsten Sozialen Netzwerke vor: Linked-In kann nicht nur als Quelle für Neueinstellungen verwendet werden, sondern zum Marketing und zur Präsentation des eigenen Unternehmens. Bei Instagram geht es vor allem um schöne Geschichten und Fotos, in denen etwa Produkte wie hausgemachte Kuchen in Szene gesetzt werden können. Auch eine neue Mitarbeiterin könnte vorgestellt werden. Das geht auch bei Facebook mit eher älteren Usern, die auch Kunden sein können. Die Daten zum Café wie Öffnungszeiten lassen sich hinterlegen. Ein Live-Video ist wie bei Instagram möglich. Thelen empfiehlt zudem Tests jenseits der Klassiker. Bei Pinterest könne es sich lohnen, ein Rezept zu veröffentlichen, und „wertvolle Inhalte und Wissen rauszugeben.“ Auch Trends sollten verfolgt werden, so könnte mal „etwas Verrücktes“ bei Tiktok ausprobiert oder bei Clubhouse ein Talk zum Thema Café-Gründung gestartet werden.