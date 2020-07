Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Händler liefert Scooter zum Schnorcheln unter Wasser

Ein Unterwasser-Spielzeug der besonderen Art: Das Krefelder Unternehmen IO Hawk handelt mit dem 3,5 Kilogramm leichten Unterwasserscooter Sub One. Foto: IO Hwak/IO Hawk

Krefeld Das Unternehmen IO Hawk mit Sitz in Krefeld und China nennt sich E-Mobility-Experte und handelt mit außergewöhnlichen Fortbewegungsmitteln, auf die auch US-Prominente im wahrsten Sinne des Wortes abfahren – dazu zählt auch der Unterwasserscooter Sub One.