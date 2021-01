Sieben Patienten auf der Intensivstation : IT-Probleme der Stadt Krefeld stoppen Corona-Zahlen

Krefeld „Der Fachbereich Gesundheit hat aufgrund von IT-Problemen keine neuen Zahlen von Corona-Infizierten an das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin melden können“, erklärt ein Sprecher der Verwaltung.

Die Stadtverwaltung vermeldet aktuelle Probleme mit ihrer Technik: „Der städtische Fachbereich Gesundheit hat am Montag, 18. Januar, aufgrund von IT-Problemen keine neuen Zahlen von Corona-Infizierten an das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin melden können“, so ein Behördensprecher. „Die Gesamtzahl aller bisher in Krefeld mit dem Coronavirus infizierten Personen wird in der Statistik somit weiter mit 6.140 angegeben.“ Als genesen gelten seit Ausbruch der Pandemie inzwischen 5.394 Personen – 52 neu seit Sonntag.