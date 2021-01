Wochenmärkte in Krefeld : Neue Chance für Wochenmarkt in Forstwald

Neue Chance für Wochenmarkt in Forstwald

Gute Nachrichten: Der Wochenmarkt in Forstwald wird bald mit zwei Ständen ergänzt, diese bieten Obst und Gemüse sowie Kartoffeln und Zwiebeln an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zwei Marktbeschicker werden versuchsweise ihre Waren in Forstwald anbieten und die Kundenresonanz testen. Forstwalder Bürger können jetzt ihren Markt retten, indem sie das Verkaufsangebot nutzen.

Forstwalder Bürger haben jetzt die Chance, ihren Wochenmarkt aus eigener Kraft zu retten: Zwei Marktbeschicker werden ab Freitag, 22. Januar, für einen Testzeitraum von sechs bis acht Wochen den Markt an der Herrmann-Schumacher-Straße anfahren. Die endgültige Entscheidung, ob sie dauerhaft bleiben, hängt jedoch davon ab, wie die Wochenmarktbesucher das neue Angebot annehmen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Heißt: Jetzt wird mit den Füßen entschieden, ob der Markt in Forstwald eine Zukunft hat.