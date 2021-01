Angeklagte aus Krefeld und Duisburg : Betrügerischer Handel mit Sprachtests vor Gericht

Krefeld Um Menschen, die kein oder kaum Deutsch konnten, zur deutschen Staatsbürgerschaft zu verhelfen, soll sich eine Gruppe ein „besonderes“ Geschäftsmodell ausgedacht haben. Das Sextett habe Komplizen mit guten Deutschkenntnissen in entsprechende Sprachprüfungen geschickt. Ab Donnerstag wird der Fall vor dem Düsseldorfer Landgericht verhandelt.

Ab Donnerstag wird der Fall vor dem Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Sechs Männer im Alter von 37 bis 58 Jahren müssen dann wegen Betruges und Urkundenfälschung auf die Anklagebank, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Das Sextett soll Komplizen mit guten Deutschkenntnissen, anstelle von Menschen, die kaum oder kein Deutsch sprachen, in entsprechende Sprachprüfungen geschickt haben. Unter deren Namen hätten sie dann die zum Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft notwendigen Sprachtests absolviert.

Mindestens 600 Euro habe der Service pro Person gekostet, wobei etwa die Hälfte der Summe den Prüfungsteilnehmern zugekommen sei, wie in der Anklage steht. 26 Fälle seien aktenkundig, in denen die Prüfung unter falschem Namen abgelegt worden sein soll. Ein Zeuge habe mit einer Aussage bei der Staatsanwaltschaft die Machenschaften bereits 2015 ans Licht und die Ermittlungen ins Rollen gebracht – mit konkreten Hinweisen auf Prüfungstage, an denen nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein soll.