Nach 1:1 gegen Mannheim : KFC-Coach macht Trainingsplatz für schlechte Chancenverwertung verantwortlich

Krefeld Das 1:1 gegen den SVW Mannheim kann den KFC Uerdingen nicht zufrieden stellen. Trainer Stefan Krämer nennt zwei Gründet, die eine bessere Ausbeute verhindern: Verletzungspech und ein Trainingsplatz, für den „ein Bauer Ärger mit jeder Tierschutzorganisation bekommen würde“.

Es war wie so oft in dieser Saison. Nach dem 1:1 des KFC Uerdingen gegen den SV Waldhof Mannheim war Trainer Stefan Krämer zwar mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, nicht aber mit dem Ergebnis. Das ist verständlich, denn wieder einmal waren die Blau-Roten die bessere Mannschaft, waren überlegen, hatten mehr Chancen, haben aber wieder nicht gewonnen. Das ist erfreulich und frustrierend zugleich. Und so schlichen die Uerdinger wieder einmal mit hängenden Köpfen in die Kabine, weil sie sich erneut für ihren Aufwand nicht mit einem Dreier belohnt haben.