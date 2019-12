Historie in Krefeld : Wenn Häuser Geschichte(n) erzählen – ein Rundgang durch Linn

Krefeld Wer durch die engen Gassen im Ortskern schlendert, der spürt es an jeder Ecke: Hier ist Geschichte lebendig. Wenn sie nur könnten, hätten die wunderschön anzusehenden Mauern jede Menge Wissenswertes zu erzählen. Ein Rundgang.

Zwei Linner, beide ausgewiesene Kenner ihres Ortes, gaben den Gebäuden eine Stimme. Christoph Reichmann, langjähriger Direktor der Museen Linn, und Heimatkundler Charly Foncken tauchten tief ein in die Historie Linns, recherchierten in Privatarchiven, aber vor allem im Krefelder Stadtarchiv und trugen auf diese Weise zahlreiche Fakten zusammen. Gebäude, die ihre Geschichte erzählen, bekommen eine moderne Info-Tafel, auf der unter einem historischen Bild ein QR-Code abgebildet ist. Wird dieser Code per Handy eingescannt, erscheint die Geschichte des Haus, geschrieben von Christoph Reichmann. „Das Aussehen der Tafeln haben wir mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt und natürlich auch die Einwilligung der Eigentümer eingeholt”, erklärt Reichmann. Neun Gebäude wurden so bereits ausgestattet. Rund 40 weitere werden noch ein Schild bekommen. Möglich wurde die Aktion dank der finanziellen Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt. Vorsitzender Andreas Raitz von Frentz übernahm auch das Layout der Tafeln. „Es gibt ja bereits an einigen Häusern Tafeln, die allerdings sehr dezent sind und nur wenig Informationen enthalten. Die neuen Tafeln sind größer und haben neben dem historischen Foto auch noch einen kurzen Text. Bei Bedarf können weitere Informationen über den QR-Code abgefragt werden.” Gut 140 Euro kostet die Erstellung einer solchen Tafel. Die Recherche-, Foto und Layout-Arbeiten nicht mitgerechnet. „Wir machen das alles ehrenamtlich. Es ist einfach ein schönes Projekt, das nicht nur sehr sinnvoll ist, sondern uns auch viel Spaß bereitet”, sagt Foncken.