Krefeld : „Es gibt ein paar Engel in meinem Leben“: Hansgeorg Hauser zum 80. Geburtstag

Hansgeorg Hauser in seinem privaten Wohnzimmer, das auch Arbeits-, Unruhe- und Bibliothekszimmer ist. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Hansgeorg Hauser hat Krefelder Stadtgeschichte geschrieben: Er hat das „Haus der Seidenkultur“ aufgebaut. Als Kind bekam er als Linkshänder den Rohrstock zu spüren. In diesem Jahr wurde er 80 Jahre alt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei Lebenserzählungen stellt sich immer die spannende Frage, bei welchem Punkt man hängenbleibt und stutzt. Bei Hansgeorg Hauser ist der erste Punkt früh erreicht. Hauser ist Linkshänder und in einer Zeit aufgewachsen, in der Lehrer sich ermächtigt fühlten, ihren Schülern die Linkshänderei mit dem Rohrstock auszuprügeln. Später zeigte sich: Er war auch noch Legastheniker – in einer Zeit, in der dieses Phänomen nicht bekannt war. Dass Legasthenie nichts mit Dummheit zu tun hat, zeigte sich bei ihm an anderer Stelle: Eine seiner Schwestern war drei Klassen über ihm und schlecht in Mathematik. „Sie hat mir in Deutsch geholfen, dafür hab ich ihre Rechenaufgaben gemacht“, berichtet Hauser, „das hat mir Spaß gemacht.“

Hauser hat sich vor allem mit dem Aufbau des „Hauses der Seidenkultur“ in die Geschichte der Stadt Krefeld eingeschrieben. In diesem Jahr feierte er seinen 80. Geburtstag. Er nahm das Fest zum Anlass, seiner Heimatstadt zu danken, legte einen Spendentopf von 30.000 Euro für diverse Krefelder Einrichtungen auf und bat seine Geburtstagsgäste dazuzuspenden. Dank also: Hauser hat es als Unternehmer zu Wohlstand gebracht – wobei diese paar Worte wenig über die Härte dieses Weges aussagen. Er selbst berichtet, wenn er davon erzählt, weniger von der eigenen Leistung als von der Unterstützung durch andere. „Es gibt ein paar Engel, die ich in meinem Leben gehabt habe“, sagt er.

Info Stationen im Leben von Hansgeorg Hauser Hansgeorg Hauser, Jahrgang 1939, verheiratet, zwei Kinder Vater August baut einen Betrieb für Ledertreibriemen und Isolierung auf 1954 Hauser schließt die Lehre zum Groß- und Außenhandelsmann ab, danach Volontär in Firmen in Deutschland Ab 1960 Hauser baut technischen Handel in der väterlichen Firma auf; die Firma wächst stetig, ist heute eine Gruppe mit 46 Mitarbeitern. 1999 Hauser erhält das Bundesverdienstkreuz für seinen Einsatz für das Haus der Seidenkultur. 2012 Krefeld ehrt Hauser mit der Verleihung des Stadtsiegels.

Es lag sicher auch an ihm. Zu den Punkten, bei denen man in seiner Lebenserzählung hängenbleibt, gehört auch seine Vorliebe für modernes Theater, wie es im Theater am Marienplatz gepflegt wird. „Klassisches Theater interessiert mich nicht“, sagt Hauser unumwunden. Umso größer das Erstaunen, wenn man diese Neigung zur Kenntnis nimmt. Manche Stücke, berichtet Hauser, seien so hermetisch in sich abgeschlossen, dass man eine Vorstellung ratlos verlasse und sie nicht im Geringsten verstanden habe; andere Aufführungen aber hätten ihn inspiriert und ihm geholfen, die Dinge aus einer anderen, verblüffenden, neuen Perspektive zu sehen. Vielleicht braucht man diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel auch, um erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und dann noch ein Herz für Krefelds Seidenkultur zu entdecken.

Das Unternehmertum liegt ihm im Blut. Sein Vater August Hauser hat 1932 mitten in der Weltwirtschaftskrise einen Betrieb für Ledertreibriemen und Isolierungen aufgebaut; der Zweite Weltkrieg zerstörte das Aufgebaute; der Vater musste bei null anfange. Der Sohn machte nach der Volksschule eine kaufmännische Lehre. Danach war er Volontär in diversen Firmen in ganz Deutschland; eine für ihn wichtige Phase des Lernens. Danach suchte er seinen eigenen Weg als Unternehmer. Hauser begann, einen Betrieb für technischen Handel aufzubauen. Wieder galt es Schläge zu verkraften, etwa Trennungen von Geschäftspartnern, und wieder gab es Menschen, diesmal: ehemalige Mitarbeiter, die ihn ermutigten weiterzumachen, und sich mit ihm auf den Weg machten.

‚Auf den Weg machen’ ist ein wichtiges Stichwort im Leben von Hansgeorg Hauser, das buchstäblich zu verstehen ist und zum Habitus eines Menschen passt, der bei aller mathematisch-kaufmännischen Rationalität immer neugierig geblieben ist. 1970 bereiste er ein Land mit einem VW-Bus, das heute für Mord und fanatischen Totschlag im Namen Allahs bekannt ist: Afghanistan. Im Laufe seines Leben hat Hauser die Westpassagen der Weltmeere bereist, die bislang letzte große Reise führte ihn bis nach Buenos Aires. Er war nie einfach Pauschaltourist, und sein Haus ist in manchen Teilen wie ein Museum für Artefakte der Welt, Originaltrachten aus Afghanistan inbegriffen. Hauser war auf beeindruckende Weise ein altmodisch Reisender: Einer, der erkundet, entdeckt, Grenzen überschreitet.

Wertschätzung für die Dinge, die es zu entdecken gilt, schlug sich auch in dem Engagement nieder, mit dem vor allem er sich in Krefelds Stadtgeschichte eingeschrieben hat: mit der Rettung der Paramentenweberei Hubert Gotzes, die 1992 ihren Betrieb endgültig einstellte und heute bekannt ist als „Haus der Seidenkultur“.

Hauser hat sich früh für den Erhalt des Gebäudes eingesetzt, darin unterstützt vom letzten Weberei-Unternehmer Erwin Maus. Kulturstiftung NRW und Sparkassenstiftung Krefeld haben die Immobilie, die das größte Ensemble an Jacquard-Webstühlen und die letzte authentische Paramentenweberei Krefelds bargen, schließlich im Jahr 2000 gekauft und dem Förderverein für das „Haus der Seidenkultur“ (HdS) übergeben.

Hauser wurde für seine Rolle in diesem Prozess 1999 mit dem Bundesverdientskreuz geehrt, und es war folgerichtig, dass er 2003 Vorstandsvorsitzender des HdS wurde. In diesem Amt trieb er den Ausbau zum Museum unermüdlich voran. Es gab viel voranzutreiben. Es stellte sich heraus, dass die Statik des Hauses äußerst instabil war. Fast grenzte es an ein Wunder, dass das Gebäude in Zeiten, als die Jacquard-Webstühle noch ratterten und das Gebäude in Schwingungen versetzten, nicht zusammenbrach. Der Komplex war Zug um Zug erweitert worden, ohne ordentlich fundiert zu werden – Hauser musste schließlich das ganze Haus sanieren, bis es den Anforderungen an Statik und Brandschutz entsprach. Sein Meisterstück. Zugleich ein Lehrstück über die Leistungsfähigkeit bürgerschaftlichen Engagements. 2012 wurde Hauser dafür mit dem Stadtsiegel geehrt.