Katholische Kirche : Katholiken fordern vehement Reformen

Krefeld Der Diözesanrat des Bistums Aachen hat ein Reformpapier verabschiedet, das Bischof Dieser unter Druck setzt. Die Ungeduld an der Basis ist groß, im Diözesanrat gibt es eine „Fraktion der Zornigen“; die Krefelder sind eher Vermittler.

Die Katholiken in Krefeld wie in der ganzen Diözese fordern eine „Kirchenreform jetzt!“ So ist ein Reformpapier überschrieben, das der Diözesanrat im Bistum, dem höchsten Gremium der katholischen Laien im Bistum Aachen, nach kontroverser Diskussion verabschiedet hat. „Die erste Version war gespickt mit persönlichen Vorwürfen gegen unseren Bischof Dieser. Das konnten wir als Krefelder Katholiken nicht mittragen“, erklärte Hans-Joachim Hofer, Vorsitzender des Krefelder Katholikenrates. Auch das neue, nun verabschiedete Papier fordert massive Veränderungen in der Kirche: mehr Demokratie, die Gleichstellung der Frau und die Abkehr von einer Sexualmoral, die Homosexualität verteufelt und getragen ist von Verboten und Vorbehalten. Zugleich lädt der Diözesanrat zu einer großen Diskussionsveranstaltung in Mönchengladbach ein. „Wir wollen“, sagte Hofer, „die Diskussion nach außen tragen.“